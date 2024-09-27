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Россияне нанесли авиаудар по Харькову: бомба попала в частный дом

Харьков, Пятница 27 сентября 2024 17:07
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Россияне нанесли авиаудар по Харькову: бомба попала в частный дом Иллюстративное фото: бомбардировщик РФ атакует Харьков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 27 сентября, вечером в очередной раз атакуют Харьков. В городе прозвучал взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По словам Терехова, взрыв в Харькове связан с тем, что город находится под ударом вражеской авиации.

Мэр допустил, что оккупанты могут совершить повторные пуски управляемых авиабомб.

В свою очередь Синегубов призвал жителей Харькова и района пройти в укрытия.

Обновлено 17:14

Синегубов рассказал, что в Киевском районе управляемая авиабомба попала в частный дом. О пострадавших информации на данный момент нет.

Обстрелы Харькова

Стоит заметить, что обстрелы Харькова управляемыми авиабомбами последнее время являются регулярными.

Россияне терроризируют мирное население города - они постоянно целятся по гражданским объектам.

В частности, в результате вчерашнего удара по Харькову были повреждены частные жилые дома. Пострадали четверо человек, у двух женщин были многочисленные порезы стеклом.

При этом 24 сентября авиабомбы оккупантов атаковали сразу две многоэтажки в Киевском и Салтовском районах. Пострадали около 30 человек, были погибшие.

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