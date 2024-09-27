Россияне нанесли авиаудар по Харькову: бомба попала в частный дом

Российские оккупанты сегодня, 27 сентября, вечером в очередной раз атакуют Харьков. В городе прозвучал взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По словам Терехова, взрыв в Харькове связан с тем, что город находится под ударом вражеской авиации. Мэр допустил, что оккупанты могут совершить повторные пуски управляемых авиабомб. В свою очередь Синегубов призвал жителей Харькова и района пройти в укрытия. Обновлено 17:14 Синегубов рассказал, что в Киевском районе управляемая авиабомба попала в частный дом. О пострадавших информации на данный момент нет.