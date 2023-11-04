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Росіяни завдали удару по центру Херсона, є жертви

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники обстріляли центральну частину Херсона. В результаті атаки загинув чоловік, жінка - отримала поранення.

Все, що відомо про атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал начальника Херсонської МВА Романа Мрочко, Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Херсонська обласна прокуратура.

Близько 19:00 завдали удару по центральній частині Херсона, в результаті чого загинув чоловік і була поранена жінка. Потерпілу доставили до лікарні.

Чоловіку було 55 років. Він отримав вибухову травму несумісну з життям. Жінка 52 років отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла. 

При цьому зазначається, що росіяни поцілили поблизу продуктового магазину. 

На момент ворожої атаки постраждалі перебували на вулиці.

Ситуація у Херсонській області

Правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

Так, 2 листопада, росіяни вчергове обстріляли Херсон. Окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Через це у місті почалися перебої зі світлом.

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ХерсонВійна Росії проти України