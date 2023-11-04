Росіяни завдали удару по центру Херсона, є жертви

Російські загарбники обстріляли центральну частину Херсона. В результаті атаки загинув чоловік, жінка - отримала поранення.
Все, що відомо про атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал начальника Херсонської МВА Романа Мрочко, Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Херсонська обласна прокуратура.
Близько 19:00 завдали удару по центральній частині Херсона, в результаті чого загинув чоловік і була поранена жінка. Потерпілу доставили до лікарні.
Чоловіку було 55 років. Він отримав вибухову травму несумісну з життям. Жінка 52 років отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла.
При цьому зазначається, що росіяни поцілили поблизу продуктового магазину.
На момент ворожої атаки постраждалі перебували на вулиці.
Ситуація у Херсонській області
Правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.
Так, 2 листопада, росіяни вчергове обстріляли Херсон. Окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Через це у місті почалися перебої зі світлом.
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