Росіяни завдали удару по центру Херсона, є жертви

Близько 19:00 завдали удару по центральній частині Херсона, в результаті чого загинув чоловік і була поранена жінка. Потерпілу доставили до лікарні.

Чоловіку було 55 років. Він отримав вибухову травму несумісну з життям. Жінка 52 років отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла.

При цьому зазначається, що росіяни поцілили поблизу продуктового магазину.

На момент ворожої атаки постраждалі перебували на вулиці.

Ситуація у Херсонській області

Правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

Так, 2 листопада, росіяни вчергове обстріляли Херсон. Окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Через це у місті почалися перебої зі світлом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.