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Россияне нанесли удар по центру Херсона, есть жертвы

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки погиб мужчина, женщина – получила ранение.

Все, что известно об атаке и ее последствиях – в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал начальника Херсонской МВА Романа Мрочко, Telegram-канал главы Херсонской ОВ Александра Прокудина, Херсонская областная прокуратура.

Около 19:00 нанесли удар по центральной части Херсона, в результате чего погиб мужчина и была ранена женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

Мужчине было 55 лет. Он получил взрывную травму несовместимую с жизнью. Женщина 52 лет получила множественные осколочные ранения разных частей тела.

При этом отмечается, что россияне попали вблизи продуктового магазина.

В момент вражеской атаки пострадавшие находились на улице.

Ситуация в Херсонской области

Правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских окупантов год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

Так, 2 ноября, россияне в очередной раз обстреляли Херсон. оккупанты повредили объект критической инфраструктуры. Поэтому в городе начались перебои со светом.

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ХерсонВойна России против Украины