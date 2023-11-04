Россияне нанесли удар по центру Херсона, есть жертвы

Около 19:00 нанесли удар по центральной части Херсона, в результате чего погиб мужчина и была ранена женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

Мужчине было 55 лет. Он получил взрывную травму несовместимую с жизнью. Женщина 52 лет получила множественные осколочные ранения разных частей тела.

При этом отмечается, что россияне попали вблизи продуктового магазина.

В момент вражеской атаки пострадавшие находились на улице.

Ситуация в Херсонской области

Правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских окупантов год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

Так, 2 ноября, россияне в очередной раз обстреляли Херсон. оккупанты повредили объект критической инфраструктуры. Поэтому в городе начались перебои со светом.

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