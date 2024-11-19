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Росіяни завдали удару по Харкову, є постраждалі

Вівторок 19 листопада 2024 13:36
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Росіяни завдали удару по Харкову, є постраждалі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз атакували Харків. Приліт був зафіксований у Київському районі.

По це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"У Харкові приліт по Київському району міста. На цю хвилину маємо інформацію про трьох постраждалих", - повідомив він.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов теж повідомив про атаку на місто. За його словами, важких поранених немає.

Однак пізніше він додав, що кількість постраждалих зросла до шести осіб.

Оновлено 13:38

Терехов заявив, що в Харкові вже семеро постраждалих внаслідок ворожого удару.

Оновлено 13:47

Голова ОВА Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до девʼяти осіб.

Обстріли Харкова

Від початку повномасштабного вторгнення українські міста та села постійно знаходяться під загрозою російських атак. Окупанти активно застосовують різні види зброї, серед яких ракети, керовані авіабомби та ударні дрони, спрямовуючи удари на критичну інфраструктуру та житлові квартали.

Особливо часто під обстрілами опиняється Харків. Так, 14 листопада росіяни завдали удару по місту за допомогою керованих авіабомб (КАБ).

Зокрема, останнім часом загарбники атакують Харків новим типом озброєння - безпілотниками.

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