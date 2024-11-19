Росіяни завдали удару по Харкову, є постраждалі

Російські загарбники в черговий раз атакували Харків. Приліт був зафіксований у Київському районі.

По це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"У Харкові приліт по Київському району міста. На цю хвилину маємо інформацію про трьох постраждалих", - повідомив він.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов теж повідомив про атаку на місто. За його словами, важких поранених немає.

Однак пізніше він додав, що кількість постраждалих зросла до шести осіб.

Оновлено 13:38

Терехов заявив, що в Харкові вже семеро постраждалих внаслідок ворожого удару.

Оновлено 13:47

Голова ОВА Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до девʼяти осіб.