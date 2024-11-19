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Россияне нанесли удар по Харькову, есть пострадавшие

Вторник 19 ноября 2024 13:36
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Россияне нанесли удар по Харькову, есть пострадавшие Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков. Прилет был зафиксирован в Киевском районе.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

«В Харькове прилет по Киевскому району города. На эту минуту имеем информацию о трех пострадавших», - сообщил он.

В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов тоже сообщил об атаке на город. По его словам, тяжелых раненых нет.

Однако позже он добавил, что количество пострадавших возросло до шести человек.

Обновлено 13:38

Терехов заявил, что в Харькове уже семеро пострадавших в результате вражеского удара.

Обновлено 13:47

Глава ОГА Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до девяти человек.

Обстрелы Харькова

С начала полномасштабного вторжения украинские города и села постоянно находятся под угрозой российских атак. Оккупанты активно применяют различные виды оружия, среди которых ракеты, управляемые авиабомбы и ударные дроны, направляя удары на критическую инфраструктуру и жилые кварталы.

Особенно часто под обстрелами оказывается Харьков. Так, 14 ноября россияне нанесли удар по городу с помощью управляемых авиабомб (КАБ).

В частности, в последнее время захватчики атакуют Харьков новым типом вооружения – беспилотниками.

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