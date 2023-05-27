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Росіяни завдали удару по Гуляйполю, з-під завалів дістали людину

Фото: Росіяни завдали удару по Гуляйполю (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ворожий обстріл міста Гуляйполе Запорізької області стався в суботу, 27 травня. Унаслідок чого одна людина постраждала.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

За його словами, під завалами власного будинку внаслідок російського обстрілу опинився 39-річний чоловік.

"Фахівці оперативно деблокували потерпілого та доставили до медичного закладу", - повідомив Малашко.

Фото: Росіяни завдали удару по Гуляйполю (t.me/zoda_gov_ua)

Запорізька область

Частина міст і сіл Запорізької області виявилися окупованими Росією після початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну. Це призвело до того, що безліч населених пунктів, включно із Запоріжжям, опинилися під загрозою супротивника і піддаються його вогню.

Так, напередодні росіяни атакували Гуляйполе, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Крім цього, 13 травня російські війська здійснили масований обстріл Гуляйполя. Тоді внаслідок дій бойовиків отримав поранення чоловік.

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Запорожская областьВійна Росії проти України