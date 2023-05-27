Россияне нанесли удар по Гуляйполю, из-под завалов достали человека

Вражеский обстрел города Гуляйполе Запорожской области произошел в субботу, 27 мая. В результате чего один человек пострадал.
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, под завалами собственного дома в результате российского обстрела оказался 39-летний мужчина.
"Специалисты оперативно деблокировали пострадавшего и доставили в медицинское учреждение", - сообщил Малашко.
Фото: Россияне нанесли удар по Гуляйполю (t.me/zoda_gov_ua)
Часть городов и сел Запорожской области оказались оккупированными Россией после начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину. Это привело к тому, что множество населенных пунктов, включая Запорожье, оказались под угрозой противника и подвержены его огню.
Так, накануне россияне атаковали Гуляйполе, в результате чего пострадали два человека.
Помимо этого, 13 мая российские войска совершили массированный обстрел Гуляйполя. Тогда в результате действий боевиков получил ранения мужчина.
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