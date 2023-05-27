RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне нанесли удар по Гуляйполю, из-под завалов достали человека

Фото: Россияне нанесли удар по Гуляйполю (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вражеский обстрел города Гуляйполе Запорожской области произошел в субботу, 27 мая. В результате чего один человек пострадал.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, под завалами собственного дома в результате российского обстрела оказался 39-летний мужчина.

"Специалисты оперативно деблокировали пострадавшего и доставили в медицинское учреждение", - сообщил Малашко.

Фото: Россияне нанесли удар по Гуляйполю (t.me/zoda_gov_ua)

Запорожская область

Часть городов и сел Запорожской области оказались оккупированными Россией после начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину. Это привело к тому, что множество населенных пунктов, включая Запорожье, оказались под угрозой противника и подвержены его огню.

Так, накануне россияне атаковали Гуляйполе, в результате чего пострадали два человека.

Помимо этого, 13 мая российские войска совершили массированный обстрел Гуляйполя. Тогда в результате действий боевиков получил ранения мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины