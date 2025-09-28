Росіяни завдали удар по Запоріжжю: почалася пожежа, пошкоджено автозаправку

Починаючи приблизно з 1 години ночі, у Запорізькій області було чути серію вибухи. Згодом Федоров поінформував, що для регіону є загроза ударів швидкісними ракетами, а Повітряні сили попереджали про дрони в напрямку обласного центру.

За останніми даними, у самому Запоріжжі було чути щонайменше 4 вибухи. В одному з районів почалася пожежа.

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в одному із районів міста сталося займання. Екстрені служби обстежують територію", - йдеться у повідомленні о 01:26.

Оновлено о 01:45

Федоров підтвердив, що ворог завдав по місту мінімум 4 удари. Окрім того, з'явилися перші подробиці і фото наслідків атаки.

"Пошкоджено автозаправку та її обладнання. Попередньо, без постраждалих", - повідомив він.