Война в Украине

Россияне нанесли удар по Запорожью: начался пожар, повреждена автозаправка

Фото: экстренные службы обследуют место происшествия (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября массированно атаковали Запорожье. В результате обстрела уже известно о пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Начиная примерно с 1 часа ночи, в Запорожской области была слышна серия взрывов. Впоследствии Федоров сообщил, что для региона есть угроза ударов скоростными ракетами, а Воздушные силы предупреждали о дронах в направлении областного центра.

По последним данным, в самом Запорожье было слышно по меньшей мере 4 взрыва. В одном из районов начался пожар.

"В результате вражеской атаки на Запорожье в одном из районов города произошло возгорание. Экстренные службы обследуют территорию", - говорится в сообщении в 01:26.

Обновлено в 01:45

Федоров подтвердил, что враг нанес по городу минимум 4 удара. Кроме того, появились первые подробности и фото последствий атаки.

"Повреждена автозаправка и ее оборудование. Предварительно, без пострадавших", - сообщил он.

 

 

Обстрел Запорожья

Напомним, что россияне в последние дни и недели все чаще начали обстреливать Запорожье.

Например, вчерашняя ночь, 27 сентября, тоже не обошлась без последствий. Как стало известно, враг атаковал город двумя ударными дронами, в результате чего было уничтожен магазин АТБ, а также 9 абонентов осталось без света.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

ЗапорожьеВойна в Украине