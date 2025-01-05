Росіяни завдали удар "Шахедами" по інфраструктурі Сумської громади, - ОВА

"5 січня ворог вдарив "Шахедами" по інфраструктурі Сумської громади. Попередньо, люди не постраждали На місці працюють всі необхідні служби.Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у проміжку з 17:00 до 18:00 ЗМІ писали про три вибухи у Сумах.

Додатково в ОВА закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.