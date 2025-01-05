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Россияне нанесли удар "Шахедами" по инфраструктуре Сумской громады, - ОВА

Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в воскресенье, 5 января, российские оккупанты атаковали Сумскую громаду. Враг нанес удар дронами типа "Шахед" по инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"5 января враг ударил "Шахедами" по инфраструктуре Сумской общины. Предварительно, люди не пострадали На месте работают все необходимые службы. последствия атаки россиян уточняются", - говорится в сообщении.

Отметим, что в промежутке с 17:00 до 18:00 СМИ писали о трех взрывах в Сумах.

Дополнительно в ОВА призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, сегодня глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил в эфире телемарафона, что обстрелы региона выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. По его словам, враг применяет новые средства атаки. В частности, более 130 FPV-дронов, чего в прошлом году не было совсем.

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