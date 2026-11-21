Російські війська вночі проти 21 листопада здіснили ще одну атаку на Кривий Ріг - безпілотник влучив у промислове підприємство. Внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку ліквідують рятувальники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Ворог завдав ще одного удару реактивним "Шахедом" по промисловому підприємству. Є пожежа", – написав він.
На місці працюють відповідні екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Інформації про постраждалих та масштаби пошкоджень підприємства наразі немає.
Нагадаємо, увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по центру Кривого Рогу. Ворог поцілив у парковку біля популярного ресторану в густонаселеному районі міста.
Згодом під час проведення аварійно-рятувальної операції росіяни двічі атакували місце роботи екстрених служб ударними безпілотниками, зокрема реактивними "Шахедами".
Унаслідок російського удару загинули двоє людей – 20-річна фельдшерка швидкої допомоги та 7-річний хлопчик. Кількість поранених зросла до 42 осіб, серед них четверо дітей. 27 постраждалих перебували у тяжкому стані.
Також під час повторної атаки постраждали двоє поліцейських вибухотехнічної служби та двоє працівників ДСНС.