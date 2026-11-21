"Ворог завдав ще одного удару реактивним "Шахедом" по промисловому підприємству. Є пожежа", – написав він.

На місці працюють відповідні екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Інформації про постраждалих та масштаби пошкоджень підприємства наразі немає.

Атака на Кривий Ріг 20 листопада

Нагадаємо, увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по центру Кривого Рогу. Ворог поцілив у парковку біля популярного ресторану в густонаселеному районі міста.