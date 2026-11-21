Впоследствии во время проведения аварийно-спасательной операции россияне дважды атаковали место работы экстренных служб ударными беспилотниками, в том числе реактивными "Шахедами".

В результате российского удара погибли два человека – 20-летняя фельдшерка скорой помощи и 7-летний мальчик. Число раненых возросло до 42 человек, среди них четверо детей. 27 пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Также во время повторной атаки пострадали двое полицейских взрывотехнической службы и двое работников ГСЧС.