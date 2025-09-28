Росіяни завдали ще два удари по Запоріжжю: палає висотка, є поранені

РФ вдарила по вРосійські окупанти під ранок, 28 вересня, вдруге атакували Запоріжжя. Внаслідок останього обстрілу палає житловий будинок та є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Іван Федорова.
Цієї ночі місто було під загрозою атаки дронами та швидкісними ракетами. Низка місцевих каналів стверджували, що місто було атаковано з реактивних систем залпового вогню.
Згідно офіційних даних, по місту було завдано щонайменше 4 удари. Внаслідок атаки в одному з районів Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджено автозаправку, а також один з ударів був по приватному будинку.
Через нічну атаку постраждали 22-річна жінка та двоє чоловіків, 21-го і 32-х років відповідно. Зранку, стало відомо, що кількість постраждалих через нічну атаку зросла до 4 - за допомогою медиків звернулася ще одна жінка.
Під ранок, коли ворог масовано атакує Україну дронами та крилатими ракетами, по Запоріжжю було завдано ще два удари.
Зокрема, в одній із багатоповерхівок
"Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок. У будинку горять квартири", - розповів Федоров.
Окрім того, глава ОВА розповідав, що РФ намагається атакували критичну інфраструктуру міста. Причому через вибухову хвилю пошкоджено один із закладів освіти.
За останніми даними, у Запоріжжі внаслідок ранкової атаки троє постраждалих.исотці у Запоріжжі: горять квартири, люди зазнали поранень
Нагадаємо, що росіяни приблизно в останні кілька тижнів почали атакувати Запоріжжя, застосовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.
Наприклад, в ніч на 27 вересня ворог завдав удару по місту двома ударними дронами. В результаті обстрілу було знищено магазин АТБ, а також 9000 абонентів залишилися без рахунку.
Детальніше про наслідки цієї атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.