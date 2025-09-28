RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне нанесли еще два удара по Запорожью: горит высотка, есть раненые

Фото: поврежденный дом в Запорожье в результате утренней атаки (
Автор: Эдуард Ткач

РФ ударила по вРоссийские оккупанты под утро, 28 сентября, во второй раз атаковали Запорожье. В результате последнего обстрела горит жилой дом и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Иван Федорова.

Ночная атака на Запорожье

Этой ночью город был под угрозой атаки дронами и скоростными ракетами. Ряд местных каналов утверждали, что город был атакован из реактивных систем залпового огня.

Согласно официальным данным, по городу было нанесено не менее 4 ударов. В результате атаки в одном из районов Запорожья возник пожар, повреждена автозаправка, а также один из ударов был по частному дому.

 

Из-за ночной атаки пострадали 22-летняя женщина и двое мужчин, 21-го и 32-х лет соответственно. Утром, стало известно, что количество пострадавших из-за ночной атаки возросло до 4 - за помощью медиков обратилась еще одна женщина.

Утренний удар по Запорожью

Под утро, когда враг массированно атакует Украину дронами и крылатыми ракетами, по Запорожью было нанесено еще два удара.

В частности, в одной из многоэтажек

"В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры", - рассказал Федоров.

 

Кроме того, глава ОВА рассказывал, что РФ пытается атаковать критическую инфраструктуру города. Причем из-за взрывной волны повреждено одно из учебных заведений.

 

По последним данным, в Запорожье в результате утренней атаки трое пострадавших.исотци в Запорожье: горят квартиры, люди получили ранения

 

Обстрел Запорожья

Напомним, что россияне примерно в последние несколько недель начали части атаковать Запорожье, применяя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.

Например, в ночь на 27 сентября враг ударил по городу двумя ударными дронами. В результате обстрела был уничтожен магазин АТБ, а также 9000 абонентов остались без счета.

Подробнее о последствиях этой атаки - читайте в материале РБК-Украина.

ЗапорожьеВойна в Украине