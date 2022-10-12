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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, - ОВА

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Запорожье, Среда 12 октября 2022 00:38
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, - ОВА Фото: Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 12 октября атаковали Запорожье. Враг нанес удар ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Информация по разрушениям и пострадавшим выясняется", - отметил чиновник.

Старух призвал граждан находиться в укрытиях. Глава ОВА подчеркнул, что существует угроза повторных обстрелов.

Напомним, 11 октября российские кафиры обстреляли несколько населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки погибли семь человек, еще семеро - получили ранения.

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