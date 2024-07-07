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Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: росіяни завдали ракетного удару по Павлограду 7 липня (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 7 липня російські війська обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. РФ вдарила по місту ракетою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград", - розповів він.

За даними ОВА, уламками там пошкоджено 4 приватні будинки.

"На щастя, обійшлося без жертв і поранених", - зазначив Лисак.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 7 липня знову обстріляли територію України, використавши ракети та дрони.

Після 1:00 у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу атаки дронів.

Трохи пізніше у Павлограді пролунали вибухи.

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