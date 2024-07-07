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У Павлограді пролунали вибухи

Неділя 07 липня 2024 01:33
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У Павлограді пролунали вибухи Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Павлограді Дніпропетровської області під час російської масованої атаки ударними дронами пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Дніпро.

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Пізно ввечері 6 липня у низці областей України, в тому числі Дніпропетровській, була оголошена повітряна тривога через атаку з боку Росії кількома групами ударних безпілотників.

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