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Россияне нанесли ракетный удар по Павлограду: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: россияне нанесли ракетный удар по Павлограду 7 июля (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 7 июля российские войска обстреляли Павлоград Днепропетровской области. РФ ударила по городу ракетой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью враг совершил ракетную атаку на Павлоград", - рассказал он.

По данным ОВА, обломками там повреждены 4 частных дома.

"К счастью, обошлось без жертв и раненых", - отметил Лысак.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 7 июля снова обстреляли территорию Украины, использовав ракеты и дроны.

После 1:00 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе атаки дронов.

Чуть позже в Павлограде раздались взрывы.

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