Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, є постраждала

Нічна атака на Україну

Цієї ночі, близько 00:30, під час повітряної тривоги, у Харкові пролунали вибухи. Згодом з'ясувалося, що ворог обстріляв місто ракетами С-300, завдавши удару по житловому комплексу у Шевченківському районі.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. На місці події тривають рятувально-відновлювальні роботи.

Також повідомляється про серію вибухів, що пролунали за межами Харкова. Як стало відомо пізніше, ворог завдав ударів двома ракетами С-300 по селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок російської атаки пошкоджені адміністративні будівлі.

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