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Россияне нанесли ракетный удар по Одессе, есть пострадавшая

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В 7 утра враг нанес ракетный удар по Одессе. Сейчас известно об одной пострадавшей 43-летней женщине", - заявил он. 

Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Ее доставили в больницу.

Кроме того, в результате российской атаки около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекла, в некоторых домах упали потолки.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Обновлено 10:00

В ДТЭК сообщили, что в результате российской атаки были повреждены воздушные линии.

"Временно без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города. Работаем в усиленном режиме. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет во все дома до конца дня", - говорится в сообщении.

Ночная атака на Украину

Этой ночью, около 00:30, во время воздушной тревоги, в Харькове раздались взрывы. Впоследствии выяснилось, что враг обстрелял город ракетами С-300, нанеся удар по жилому комплексу в Шевченковском районе.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадали шесть человек. На месте происшествия продолжаются спасательно-восстановительные работы.

Также сообщается о серии взрывов, раздавшихся за пределами Харькова. Как стало известно позже, враг нанес удары двумя ракетами С-300 по поселку Золочев Богодуховского района. В результате российской атаки повреждены административные здания.

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