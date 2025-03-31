Росія завдала ракетного удару по Харківській області: є поранені

Російські війська завдали ракетного удару по Куп'янську. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Атака на Харьківську область

Нагадаємо, що у неділю, 30 березня, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру Куп'янська Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Крім того, 29 березня ввечері російські окупанти теж обстріляли Куп'янськ. Унаслідок ударів загорівся приватний будинок і господарська будівля на площі 70 метрів квадратних. Поранено було щонайменше 54-річну жінку та 55-річного чоловіка.

Також, вночі та зранку російські безпілотники завдали масованого удару по Київському району міста, влучивши в цивільні об'єкти. Під час атак виникли пожежі та пошкодження на великих площах, є постраждалі.

У результаті обстрілу постраждали не лише підприємства, а й житлові будинки. Пошкоджено 11 багатоповерхових будівель, вибито вікна та пошкоджено фасади. Більше сотні вікон були вибиті вибуховою хвилею.

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