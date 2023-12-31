Росіяни завдали ракетних ударів по Покровську, постраждала дитина

"У новорічний вечір ворог випустив по місту сім ракет. За попередньою інформацією, це Торнадо-С", - повідомив він.

Через обстріли міста отримала поранення 9-річна дівчинка.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше 16 приватних будинків, три інфраструктурні об'єкти, офісне приміщення і три автомобілі, перебито газопровід.

На місці працюють рятувальники, поліція, представники місцевої влади та комунальні служби - фіксують обставини злочину та ліквідують його наслідки.

Оновлено (22:40)

Донецька обласна прокуратура повідомила, що 9-річна дівчинка отримала мінно-вибухові травми. Наразі її ушпиталили до лікарні з підозрою на струс головного мозку. Крім того, поранення дістала жінка 70 років.

Фото: Росіяни завдали ракетних ударів по Покровську (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Обстріл України в ніч із 30 на 31 грудня

Російські війська вчора, 30 грудня, запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи було чути у низці східних, північних і центральних регіонів.

Так, учора ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок. Повідомляється про 26 постраждалих.

Крім того, під час повітряної тривоги вибухи було чути у Черкаській області, а також у Білій Церкві Київської області. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ворожих безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.