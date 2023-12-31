Россияне нанесли ракетные удары по Покровску, пострадал ребенок

"В новогодний вечер враг выпустил по городу семь ракет. По предварительной информации, это Торнадо-С", - сообщил он.

Из-за обстрелов города получила ранения 9-летняя девочка.

По его словам, в результате обстрела повреждены по меньшей мере 16 частных домов, три инфраструктурных объекта, офисное помещение и три автомобиля, перебит газопровод.

На месте работают спасатели, полиция, представители местной власти и коммунальные службы - фиксируют обстоятельства преступления и ликвидируют его последствия.

Обновлено (22:40)

Донецкая областная прокуратура сообщила, что 9-летняя девочка получила минно-взрывные травмы. Сейчас ее госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Кроме того, ранения получила женщина 70 лет.

Фото: Россияне нанесли ракетные удары по Покровску (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Обстрел Украины в ночь с 30 на 31 декабря

Российские войска вчера, 30 декабря, запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова . Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.

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