UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни завдали подвійного удару по Полтаві, пошкоджено підприємство, є поранені

11:45 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)

Уранці 11 листопада російські війська двічі атакували Полтаву. Під удар потрапило приватне підприємство, де спалахнула пожежа, також пошкоджено будинок. Є троє травмованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи в Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича.

За його словами, внаслідок першого удару зафіксували влучання на території приватного підприємства. Там спалахнула пожежа. На місце прибули відповідні служби.

За попередньою інформацією, травми отримали троє людей. Дані про наслідки атаки уточнюються.

Згодом Дяківнич повідомив про ще одну локацію в Полтаві, де впав російський безпілотник. Попередньо, внаслідок цього пошкоджено приватний будинок. Інформацію щодо руйнувань також уточнюють.

Нагадаємо, незадовго до цього російський безпілотник упав у Голосіївському районі Києва. Там спалахнула пожежа на відкритій території, а вибухова хвиля пошкодила легковий автомобіль. Унаслідок інциденту постраждала одна людина.

Крім того, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру частина українців знову залишилася без електроенергії. Як повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, станом на ранок 11 листопада знеструмлення зафіксували у восьми областях. Найскладніша ситуація - на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаРосійська ФедераціяПолтаваДрони