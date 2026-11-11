Росіяни завдали подвійного удару по Полтаві, пошкоджено підприємство, є поранені

Нагадаємо, незадовго до цього російський безпілотник упав у Голосіївському районі Києва. Там спалахнула пожежа на відкритій території, а вибухова хвиля пошкодила легковий автомобіль. Унаслідок інциденту постраждала одна людина.

Крім того, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру частина українців знову залишилася без електроенергії. Як повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, станом на ранок 11 листопада знеструмлення зафіксували у восьми областях. Найскладніша ситуація - на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.