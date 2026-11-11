Россияне нанесли двойной удар по Полтаве, повреждено предприятие, есть раненые

По его словам, в результате первого удара зафиксировали попадание на территории частного предприятия. Там вспыхнул пожар. На место прибыли соответствующие службы.

По предварительной информации, травмы получили три человека. Данные о последствиях атаки уточняются.

Впоследствии Дьяковнич сообщил еще об одной локации в Полтаве, где упал российский беспилотник. Предварительно, в результате поврежден частный дом. Информацию о разрушениях также уточняют.