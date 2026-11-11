Россияне нанесли двойной удар по Полтаве, повреждено предприятие, есть раненые
Утром 11 ноября русские войска дважды атаковали Полтаву. Под удар попало частное предприятие, где загорелся пожар, также поврежден дом. Есть трое травмированных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Виталия Дьяковнича.
По его словам, в результате первого удара зафиксировали попадание на территории частного предприятия. Там вспыхнул пожар. На место прибыли соответствующие службы.
По предварительной информации, травмы получили три человека. Данные о последствиях атаки уточняются.
Впоследствии Дьяковнич сообщил еще об одной локации в Полтаве, где упал российский беспилотник. Предварительно, в результате поврежден частный дом. Информацию о разрушениях также уточняют.
Напомним, незадолго до этого российский беспилотник упал в Голосеевском районе Киева. Там разгорелся пожар на открытой территории, а взрывная волна повредила легковой автомобиль. В результате инцидента пострадал один человек.
Кроме того, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру часть украинцев снова осталась без электроэнергии. Как сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, на утро 11 ноября обесточивание зафиксировали в восьми областях. Самая сложная ситуация – на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине.