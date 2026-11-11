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Россияне нанесли двойной удар по Полтаве, повреждено предприятие, есть раненые

11:45 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Россияне нанесли двойной удар по Полтаве, повреждено предприятие, есть раненые Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)
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Утром 11 ноября русские войска дважды атаковали Полтаву. Под удар попало частное предприятие, где загорелся пожар, также поврежден дом. Есть трое травмированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Виталия Дьяковнича.

По его словам, в результате первого удара зафиксировали попадание на территории частного предприятия. Там вспыхнул пожар. На место прибыли соответствующие службы.

По предварительной информации, травмы получили три человека. Данные о последствиях атаки уточняются.

Впоследствии Дьяковнич сообщил еще об одной локации в Полтаве, где упал российский беспилотник. Предварительно, в результате поврежден частный дом. Информацию о разрушениях также уточняют.

Напомним, незадолго до этого российский беспилотник упал в Голосеевском районе Киева. Там разгорелся пожар на открытой территории, а взрывная волна повредила легковой автомобиль. В результате инцидента пострадал один человек.

Кроме того, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру часть украинцев снова осталась без электроэнергии. Как сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, на утро 11 ноября обесточивание зафиксировали в восьми областях. Самая сложная ситуация – на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине.

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