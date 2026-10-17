Россияне нанесли один из самых больших ударов по украинской энергетике, - Зеленский
Российские оккупанты нанесли один из самых больших ударов по энергетике Украины. Враг атаковал более 15 важных энергообъектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Накануне россияне нанесли один из самых больших ударов по украинской энергетике: были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины", - сообщил Зеленский.
Наиболее сложная ситуация, по его словам, была в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине.
Ушибы были также по энергетике Харьковщины, Киевской области, Днепровщины и других областей.
С вечера 17 октября до утра 17 октября враг применил более 320-ти реактивных и бензиновых "Шахедов", а также баражирующих боеприпасов, крылатых и баллистических ракет.
"И хотя значительную часть нашим воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов - и именно по энергетике - имеет, к сожалению, много негативных последствий", – отметил президент.
В то же время, он сообщил, что уже подготовлены новые пакеты поддержки для Украины от европейских партнеров.
Напомним, ранее в Минэнерго сообщили, что ночью и утром 17 октября Россия атаковала энергообъекты в 10 областях Украины. Часть потребителей осталась без света.
Между тем, российский диктатор Владимир Путин приказал своей армии продолжить массированные удары по Украине.
Такое заявление Путин сделал после того, как начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил ему о "начале" нанесения массированных ударов по энергетическим объектам Украины.