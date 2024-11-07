Росіяни завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю: є руйнування та поранені

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, вранці 5 листопада російські війська обстріляли Запоріжжя. Спочатку повідомлялося про шість загиблих та дев'ятьох постраждалих.

Пізніше кількість поранених у Запоріжжі зросла до 25 осіб, восьмеро людей загинули. Зокрема, росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.