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Росіяни завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю: є руйнування та поранені

Фото: росіяни завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вдень 7 листопада завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю. Внаслідок атаки є руйнування та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи! Масована атака по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів", - повідомив Федоров.

За його словами, ворожі КАБи влучили по житлових будинках та лікарні. 

Окрім того, є поранені. Масштаби руйнувань встановлюються.

 

Фото: росіяни завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, вранці 5 листопада російські війська обстріляли Запоріжжя. Спочатку повідомлялося про шість загиблих та дев'ятьох постраждалих.

Пізніше кількість поранених у Запоріжжі зросла до 25 осіб, восьмеро людей загинули. Зокрема, росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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