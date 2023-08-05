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Росіяни завдали масованого удару по Авдіївці, є постраждалий

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Субота 05 серпня 2023 13:02
Росіяни завдали масованого удару по Авдіївці, є постраждалий Фото: росіяни завдали масованого удару по Авдіївці, є постраждалий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора ввечері, 4 серпня, російські окупанти завдали масованого удару по Авдіївці Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалий.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"На Донецькому напрямку ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, поранено 1 людину. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка і Дальнє. Протягом доби відбувалися обстріли Красногорівки і Костянтинівки Мар'їнської громади", - пише Кириленко.

Зокрема;

  • напередодні ворог вдарив ракетою поблизу Краматорська, внаслідок чого загорілась суха трава;
  • на Горлівському напрямку росіяни пошкодили авіабомбою 5 будинків у Нью-Йорку. Також будинок було пошкоджено в Часовоярській громаді;
  • від обстрілів постраждали 5 будинків у Сіверську й ще 1 у Званівці на Лисичанському напрямку. Зафіксовано 19 обстрілів Лиманської громади.

Обстріли Донецької області

Щодня ворог завдає ударів по містах й селах Донецької області. Під вогнем перебувають не лише прифронтові населені пункти регіону, але й ті, які знаходяться в відносному тилу. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.

Тим часом в Донецькій області оголосили про примусову евакуацію дітей ще в 9 населених пунктах. Йдеться про:

  • Ямпiль;
  • Зарiчне;
  • Торське;
  • Opixyвaтку;
  • Никонорiвку;
  • Малинiвку;
  • Тихонiвку;
  • Васютинське;
  • Рай-Олександрiвку.

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