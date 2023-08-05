Росіяни завдали масованого удару по Авдіївці, є постраждалий
Вчора ввечері, 4 серпня, російські окупанти завдали масованого удару по Авдіївці Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалий.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"На Донецькому напрямку ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, поранено 1 людину. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка і Дальнє. Протягом доби відбувалися обстріли Красногорівки і Костянтинівки Мар'їнської громади", - пише Кириленко.
Зокрема;
- напередодні ворог вдарив ракетою поблизу Краматорська, внаслідок чого загорілась суха трава;
- на Горлівському напрямку росіяни пошкодили авіабомбою 5 будинків у Нью-Йорку. Також будинок було пошкоджено в Часовоярській громаді;
- від обстрілів постраждали 5 будинків у Сіверську й ще 1 у Званівці на Лисичанському напрямку. Зафіксовано 19 обстрілів Лиманської громади.
Обстріли Донецької області
Щодня ворог завдає ударів по містах й селах Донецької області. Під вогнем перебувають не лише прифронтові населені пункти регіону, але й ті, які знаходяться в відносному тилу. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.
Тим часом в Донецькій області оголосили про примусову евакуацію дітей ще в 9 населених пунктах. Йдеться про:
- Ямпiль;
- Зарiчне;
- Торське;
- Opixyвaтку;
- Никонорiвку;
- Малинiвку;
- Тихонiвку;
- Васютинське;
- Рай-Олександрiвку.
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