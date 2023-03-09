Росіяни завдали по Харкову 11 ракетних ударів: місто без світла, води та тепла

"По місту Харкову було здійснено 11 ракетних обстрілів. Була вражена і пошкоджена критична інфраструктура. Маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції. Зараз немає напруги у місті, тому ми перейшли по об'єктам критичної інфраструктури, медичним закладам на генератори", - сказав міський голова.

За його словами, у місті немає води та опалення. Також Терехов зазначив, що у Харкові зупинилося метро через відсутність світла. Не курсують тролейбуси та трамваї, але на маршрути вийшли автобуси.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові та області зафіксовано 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, у Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.

Крім того, у селищі Пісочин ракета влучила на подвір'я приватного будинку. Дві жінки (71 та 74 років) отримали поранення. Ще одна ракета у Пісочині влучила у в болото. У Селищі Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Харкові через ракетну атаку зупинився весь електротранспорт.

Всього росіяни сьогодні випустили по Україні 81 ракету та 8 дронів "Шахед". Сили ППО збили 34 ракети та 4 дрони.

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