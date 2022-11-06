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Росіяни завдали більше 70 ударів по одній з громад в Сумській області, є загибла

Фото: росіяни завдали більше 70 ударів по одній з громад в Сумській області, є загибла (t.me/Zhyvytskyy/)
Автор: Сергій Пишкін

З території Росії по Ворожбянській громаді Сумської області лише за добу прилетіло 72 снаряди. Одна з місцевих жительок загинула, інша отримала поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови ОВА Сумської області Дмитра Живицького.

За словами Живицького, опівдні ворог відкрив вогонь по громаді зі ствольної артилерії. "Прильоти" фіксували на вулицях, на подвір’ях містян, були й прямі попадання в будівлі.

Через деякий час росіяни відкрили вогонь по громаді ще й з РСЗВ. Внаслідок ударів були сильно пошкоджені 3 приватних будинки. Від однієї оселі майже нічого не лишилось. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї.

"Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби. На місці працюють аварійні бригади. Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері", - додає голова ОВА.

На жаль, внаслідок обстрілу загинула 62-річна місцева жителька громади. Ще одна отримала поранення.

Фото: росіяни завдали більше 70 ударів по одній з громад в Сумській області, є загибла (t.me/Zhyvytskyy/)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області.

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