По словам Живицкого, в полдень враг открыл огонь по общине из ствольной артиллерии. "Прилеты" фиксировали на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здание.

Через некоторое время россияне открыли огонь по общине еще и из РСЗО. В результате ударов были сильно повреждены 3 частных дома. От одного дома почти ничего не осталось. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи.

"Повреждены электросети и осколками разбиты газовые трубы. На месте работают аварийные бригады. Снаряды также разрывались возле многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери", - добавляет глава ОВА.

К сожалению, в результате обстрела погибла 62-летняя местная жительница общины. Еще одна получила ранение.

Фото: россияне нанесли более 70 ударов по одной из общин в Сумской области, есть погибшая (t.me/Zhyvytskyy/)