RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне нанесли более 70 ударов по одной из общин в Сумской области, есть погибшая

Фото: россияне нанесли более 70 ударов по одной из общин в Сумской области, есть погибшая (t.me/Zhyvytskyy/)
Автор: Сергей Пышкин

С территории России по Ворожбянской общине Сумской области только за сутки прилетели 72 снаряда. Одна из местных жительниц погибла, другая получила ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОВА Сумской области Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, в полдень враг открыл огонь по общине из ствольной артиллерии. "Прилеты" фиксировали на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здание.

Через некоторое время россияне открыли огонь по общине еще и из РСЗО. В результате ударов были сильно повреждены 3 частных дома. От одного дома почти ничего не осталось. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи.

"Повреждены электросети и осколками разбиты газовые трубы. На месте работают аварийные бригады. Снаряды также разрывались возле многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери", - добавляет глава ОВА.

К сожалению, в результате обстрела погибла 62-летняя местная жительница общины. Еще одна получила ранение.

Фото: россияне нанесли более 70 ударов по одной из общин в Сумской области, есть погибшая (t.me/Zhyvytskyy/)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки россияне обстреляли пять общин Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеСумская область