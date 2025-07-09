Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці: загинули три людини

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, близько 10:00 ранку російські терористи атакували безпілотниками та фугасними авіаційними бомбами (ФАБ) Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинули восьмеро людей.

До того ж російські війська вперше масовано атакували FPV-дронами Добропілля Донецької області. Безпілотники атакували безпосередньо центр міста, є руйнування та поранені.

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