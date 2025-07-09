Россияне нанесли авиаудар по Константиновке: погибли три человека

Обстрелы Донецкой области

Напомним, сегодня, 9 июля, около 10:00 утра российские террористы атаковали беспилотниками и фугасными авиационными бомбами (ФАБ) Донецкую область. В результате обстрела погибли восемь человек.

К тому же российские войска впервые массированно атаковали FPV-дронами Доброполье Донецкой области. Беспилотники атаковали непосредственно центр города, есть разрушения и раненые.

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