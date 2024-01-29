Росіяни завдали авіаудару по Бериславу: обвалилася частина багатоповерхівки (фото)

Російська армія сьогодні, 29 січня, завдала авіаудару по Бериславу в Херсонській області. Через це постраждала багатоповерхівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Окупанти вдарили по Бериславу", - йдеться у повідомленні.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/khoda.gov.ua)
Зазначається, що керована авіабомба влучила поблизу багатоповерхівки.
"За попередньою інформацією - без жертв", - додали в ОВА.
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Вчора повідомлялось, що російські окупанти скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі.
До цього російські терористи зранку атакували дронами Берислав. Внаслідок удару загинув цивільний.
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