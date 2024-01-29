UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни завдали авіаудару по Бериславу: обвалилася частина багатоповерхівки (фото)

Архівне фото: Росіяни завдали авіаудару по Бериславу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 29 січня, завдала авіаудару по Бериславу в Херсонській області. Через це постраждала багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Окупанти вдарили по Бериславу", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/khoda.gov.ua)

Зазначається, що керована авіабомба влучила поблизу багатоповерхівки.   

"За попередньою інформацією - без жертв", - додали в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Вчора повідомлялось, що російські окупанти скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі.

До цього російські терористи зранку атакували дронами Берислав. Внаслідок удару загинув цивільний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні