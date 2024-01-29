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Россияне нанесли авиаудар по Бериславу: обвалилась часть многоэтажки (фото)

Архивное фото: Россияне нанесли авиаудар по Бериславу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 29 января, нанесла авиаудар по Бериславу в Херсонской области. Из-за этого пострадала многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Оккупанты ударили по Бериславу", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия удара (facebook.com/khoda.gov.ua)

Отмечается, что управляемая авиабомба попала вблизи многоэтажки.   

"По предварительной информации - без жертв", - добавили в ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Вчера сообщалось, что российские оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского мужчину в Бериславе.

До этого российские террористы с утра атаковали дронами Берислав. В результате удара погиб гражданский.

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