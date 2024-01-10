З'явилися фото наслідків удару по дитячому центру у Харкові

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода. Загарбники застосували дві зенітні ракети С-300. Внаслідок атаки пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр.

Фото: Синєгубов показав наслідки удару по дитячому центру у Харкові (t.me/synegubov)

Як зазначив Синєгубов, зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За даними ОВА, за останню добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.

Вчора близько 9:30 у селі Слобожанське Харківського району через ворожий обстріл були пошкоджені опори ліній електропередач. Також після повторного обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення.

Вибухи у Харкові

Нагадаємо, ввечері 9 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Влада закликали жителів перебувати в укриттях, а потім повідомила про ракетний обстріл з боку окупантів.

Згодом Харківська ОВА повідомила про удар по дитячому оздоровчому центру. В момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.