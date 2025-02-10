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Росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці та Краматорську: є загиблий та поранені (фото)

Фото: росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці та Краматорську (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталія Кава

Російська армія завдала авіаційних ударів по житлових кварталах Костянтинівки і Краматорська. Відомо про жертву та понад 10 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

За даними прокуратури, вчора ввечері, близько 21:15, російські війська завдали 8 авіаударів по Костянтинівці, використавши ФАБ-250 з УМПК.

В результаті обстрілу двоє жінок та троє чоловіків отримали поранення.. Їх доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями і переламом.

А вже о 22:00 під ворожий приціл потрапив Краматорськ. Попередньо, росіяни скинули на місто ФАБ-500 з УМПК. В результаті обстрілу загинув 52-річний чоловік, ще 7 людей поранено. У них діагностовано контузії, рвану та забійну рани. На момент обстрілу потерпілі перебували у своїх домівках.

Пошкоджено 26 приватних й багатоквартирних будинків, 76 гаражів, 24 легкових автомобілі, 7 ліній електропередач і газопровід.

 Фото: росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці та Краматорську (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Евакуація в Донецькій області

Варто нагадати, що Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення обстрілів та бойових дій. За допомогою евакуаційних потягів регулярно доправляють людей у більш безпечні регіони України. Там переселенцям надають необхідну допомогу.

Зокрема, днями ОВА розповіли, що у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з 12 населених пунктів.

Також ми писали, що 9 лютого у Покровському районі Донецької області окупанти FPV-дроном атакували рятувальників. Через обстріл один зі співробітників ДСНС отримав контузію, також було пошкоджено техніку.

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