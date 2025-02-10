Росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці та Краматорську: є загиблий та поранені (фото)

За даними прокуратури, вчора ввечері, близько 21:15, російські війська завдали 8 авіаударів по Костянтинівці, використавши ФАБ-250 з УМПК.

В результаті обстрілу двоє жінок та троє чоловіків отримали поранення.. Їх доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями і переламом.

А вже о 22:00 під ворожий приціл потрапив Краматорськ. Попередньо, росіяни скинули на місто ФАБ-500 з УМПК. В результаті обстрілу загинув 52-річний чоловік, ще 7 людей поранено. У них діагностовано контузії, рвану та забійну рани. На момент обстрілу потерпілі перебували у своїх домівках.

Пошкоджено 26 приватних й багатоквартирних будинків, 76 гаражів, 24 легкових автомобілі, 7 ліній електропередач і газопровід.

Фото: росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці та Краматорську (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Евакуація в Донецькій області

Варто нагадати, що Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення обстрілів та бойових дій. За допомогою евакуаційних потягів регулярно доправляють людей у більш безпечні регіони України. Там переселенцям надають необхідну допомогу.

Зокрема, днями ОВА розповіли, що у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з 12 населених пунктів.