Росіяни завдали авіаудар по Сумах, через пожежу сталося задимлення, є потерпілі

Місто Суми цієї ночі, 30 серпня, зазнало авіаудару з боку російських окупантів. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа і фіксується задимлення повітря, також є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА) та начальника Сумської міської військової адміністрації (МВА) Олексія Дрозденка.
"Сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа", - передали в ОВА.
Також в адміністрації зазначили, що внаслідок цього спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.
"Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки", - йдеться в заяві ОВА.
Дрозденко уточнив, що просять не відкривати вікна через можливе задимлення мешканців районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака.
В ОВА також поінформували, що попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. А над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби, й дані щодо наслідків наразі уточнюються.
Як розповів керівник МВА, російський авіаудар прийшовся по північній частині міста Суми.
Новина доповнюється...
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.