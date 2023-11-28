Росіяни завдали авіаудару по підприємству в Торецьку: поранено чотирьох жінок

Деталі удару

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Донецької області.

28 листопада 2023 року, о 10:50, військові РФ завдали чергового авіаудару по місту Торецьк.

"Цього разу вони влучили по території підприємства", - повідомили в прокуратурі.

Постраждалі від атаки росіян

Зазначається, що під час обстрілу дістали поранення четверо працівниць, які перебували в одній із майстерень. Постраждалих віком 35, 43, 52 і 54 років доправили до лікарні.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/don.gp.gov.ua)

"Також вибухом пошкоджено промислові будівлі", - додали правоохоронці.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Відео з місця подій

ДСНС опублікувала відео, на якому видно процес розбору завалів.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалося врятувати з-під завалів 4 осіб. Постраждалих передали медикам. Роботи завершено", - повідомили рятувальники.

Обстріли населених пунктів Донецької області

РФ регулярно атакує міста і села в Донецькій області. Унаслідок ворожих обстрілів страждає мирне населення.

Російські окупанти 20 листопада близько пів на дванадцяту ночі вдарили по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області.

Нещодавно росіяни з артилерії обстріляла міста Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.