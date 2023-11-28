Росіяни завдали авіаудару по підприємству в Торецьку: поранено чотирьох жінок

Російська армія сьогодні, 28 листопада, завдала авіаудару по підприємству в Торецьку Донецької області. Унаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру і ДСНС України.
Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Донецької області.
28 листопада 2023 року, о 10:50, військові РФ завдали чергового авіаудару по місту Торецьк.
"Цього разу вони влучили по території підприємства", - повідомили в прокуратурі.
Зазначається, що під час обстрілу дістали поранення четверо працівниць, які перебували в одній із майстерень. Постраждалих віком 35, 43, 52 і 54 років доправили до лікарні.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/don.gp.gov.ua)
"Також вибухом пошкоджено промислові будівлі", - додали правоохоронці.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
ДСНС опублікувала відео, на якому видно процес розбору завалів.
"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалося врятувати з-під завалів 4 осіб. Постраждалих передали медикам. Роботи завершено", - повідомили рятувальники.
РФ регулярно атакує міста і села в Донецькій області. Унаслідок ворожих обстрілів страждає мирне населення.
Російські окупанти 20 листопада близько пів на дванадцяту ночі вдарили по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області.
Нещодавно росіяни з артилерії обстріляла міста Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.
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