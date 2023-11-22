РФ з артилерії вдарила по містах Донецької області: є загиблі та поранений

Російська армія сьогодні, 22 листопада, з артилерії обстріляла міста Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

Загиблі від обстрілів

Армія РФ вкотре атакувала місто Часів Яр. Від отриманих тілесних ушкоджень на території приватного домоволодіння загинув 59-річний чоловік.

"Під ворожим вогнем опинилося й смт Північне міста Торецька, де зазнав смертельних поранень 49-річний місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, населені пункти окупанти обстріляли з артилерії.

Постраждалий від обстрілу та руйнування

Прокуратура повідомляє, що сьогодні вранці російські війська продовжили руйнувати Авдіївку.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Унаслідок розриву снаряда місцевий мешканець 67 років, який під час обстрілу перебував на вулиці, отримав відкрите проникаюче поранення грудної клітки. Постраждалого доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Вибухами пошкоджено житлові будинки та кафе в смт Північне. Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли населених пунктів Донецької області

РФ регулярно атакує міста і села в Донецькій області. Унаслідок ворожих обстрілів страждає мирне населення.

Російські окупанти 20 листопада близько пів на дванадцяту ночі вдарили по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області.

Сьогодні ДСНС України повідомила, що розбір завалів у Селидовому було завершено, від обстрілу РФ загинуло троє людей.