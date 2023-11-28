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Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Торецке: ранены четыре женщины

Архивное фото: Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Торецке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 28 ноября, нанесла авиаудар по предприятию в Торецке Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и ГСЧС Украины.

Детали удара

Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Донецкой области. 

28 ноября 2023 года, в 10:50, военные РФ нанесли очередной авиаудар по городу Торецк. 

"На этот раз они попали по территории предприятия", - сообщили в прокуратуре.

Пострадавшие от атаки россиян

Отмечается, что во время обстрела получили ранения четверо работниц, которые находились в одной из мастерских. Пострадавших в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставили в больницу.

Фото: Последствия удара (facebook.com/don.gp.gov.ua)

"Также взрывом повреждены промышленные здания", - добавили правоохранители.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Видео с места событий

ГСЧС опубликовала видео, на котором видно процесс разбора завалов. 

"Во время проведения аварийно-спасательных работ удалось спасти из-под завалов 4 человек. Пострадавших передали медикам. Работы завершены", - сообщили спасатели. 

Обстрелы населённых пунктов Донецкой области

Россия регулярно атакует города и села в Донецкой области. В результате вражеских обстрелов страдает мирное население.

Российские оккупанты 20 ноября около половины двенадцатого ночи ударили по шахте и больнице в Селидово Донецкой области.

Недавно россияне из артиллерии обстреляли города Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

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