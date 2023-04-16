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Россияне нанесли авиаудар по Черниговской области: возник пожар

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Черниговская область, Воскресенье 16 апреля 2023 00:57
Россияне нанесли авиаудар по Черниговской области: возник пожар Фото: Оккупанты обстреляли Черниговскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вчера вечером, 15 апреля, российская армия с воздуха нанесла удар по Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативного командования "Север".

Сообщается, что российские оккупационные войска нанесли авиаудар по предприятию в городе Семеновка Черниговской области. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте попадания вспыхнул пожар. На месте авиаудара работают спасатели ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что Россия вечером, 15 апреля обстреляла Шосткинский район Сумской области. Нанесли авиаудар по коммунальному учреждению.

Напомним, в Деснянском районе Киева, по предварительной информации, взорвалась граната. Пострадали два человека.

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Черниговская область Авиаудары Война России против Украины
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