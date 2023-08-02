UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни завдали артилерійських ударів по Курахівській громаді, двоє поранених, - Кириленко

Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія протягом доби кілька разів обстріляла з артилерії Курахівську громаду Донецької області. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Facebook голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Російські війська протягом доби кілька разів завдали ударів з артилерії по Донецькій області. Зокрема, ворожих обстрілів зазнали Курахівська і Торецька громади, південні населені пункти Великоновосілківської громади та селища Мар’їнської.

"Сьогодні зранку, вдень і ввечері були артилерійські обстріли. Більшість з них припадає на Курахівську громаду", - сказав Кириленко.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації зазначив, що внаслідок російських атак у Курахівській територіальній громаді 2 людини отримали поранення.

Обстріли Донецької області

З перших днів повномасштабного російського вторгнення, Донецька область є осередком жортских бойових зіткнень. Останні місяці були особливо напруженими в районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Окупанти систематично обстрілюють населені пункти в регіоні, що спричинило руйнування міст і сіл в області.

31 липня російські окупанти вбили на Донецькому напрямку 2 людей. Також, танкового обстрілу зазнала Авдіївка. За кілька днів до цього, в Торецьку під обстріл потрапили рятувальники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України