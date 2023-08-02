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Россияне нанесли артиллерийские удары по Кураховской общине, двое раненых, - Кириленко

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия в течение суток несколько раз обстреляла из артиллерии Кураховскую общину Донецкой области. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на Facebook главы Донецкой ОВА Павла Кириленка.

Российские войска в течение суток несколько раз нанесли удары с артиллерии по Донецкой области. В частности, вражеским обстрелам подверглись Кураховская и Торецкая общины, южные населенные пункты Великоновоселковской общины и поселки Марьинской.

"Сегодня утром, днем и вечером были артиллерийские обстрелы. Большинство из них приходится на Кураховскую общину", - сказал Кириленко.

Глава Донецкой областной военной администрации отметил, что в результате российских атак в Кураховской территориальной общине 2 человека получили ранения.

Обстрелы Донецкой области

С первых дней полномасштабного российского вторжения, Донецкая область является центром жортских боевых столкновений. Последние месяцы были особенно напряжены в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Оккупанты систематически обстреливают населенные пункты в регионе, что повлекло за собой разрушение городов и сел в области.

31 июля российские оккупанты убили на Донецком направлении 2 человека. Также, танковому обстрелу подверглась Авдеевка. За несколько дней до этого, в Торецке под обстрел попали спасатели.

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