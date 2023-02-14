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Зранку РФ обстріляла Очаківську громаду: зайнялися пожежі, пошкоджено кілька адмінбудівель

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Миколаїв, Вівторок 14 лютого 2023 08:44
Зранку РФ обстріляла Очаківську громаду: зайнялися пожежі, пошкоджено кілька адмінбудівель Фото: зранку РФ обстріляла Очаківську громаду Миколаївської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у вівторок, 14 лютого, російські окупанти атакували Очаківську громаду Миколаївської області. Почалися пожежі житлових будинків, пошкоджено адміністративні будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаъвської ОВА Віталія Кіма.

"О 06:16 під артилерійським та мінометним обстрілом був населений пункт Очаківської громади", - розповів він.

За словами очільника регіону, внаслідок обстрілу відбулося пошкодження та займання житлових будинків, також уражено кілька адміністративних будівель.

"За попередньою інформацією постраждалих немає", - додав Кім.

Він додав, що минулої доби Очаківська громада тричі зазнала ворожих ударів.

"Вчора, 13 лютого, о 08:03, 10:45, 11:30 ворог вів обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - розповів голова ОВА, додавши, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, на ранок, 12 лютого, російські окупанти не припиняли обстрілу Миколаївської області. Зокрема, з артилерії вдарили по Очаківській громаді. У Миколаєві було спокійно та без обстрілів.

Нагадаємо, раніше окупанти вдарили з артилерії по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.

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Миколаїв Миколаївська область
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