Росіяни завдали 150 ударів по Дворічній під Куп'янськом за добу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирних людей та цивільну інфраструктуру населених пунктів Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області. Зокрема, протягом доби під ударами окупантів були Богодухів, Вовчанськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеренарне та інші міста і села.

"Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано понад 150 ударів", - розповів він.

Також, за його словами, внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено об'єкт цивільної промисловості та господарчі споруди.