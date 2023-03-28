Росіяни вдарили двома ракетами по Харківській області, ніхто не постраждав
Російські окупанти запустили дві ракети, ймовірно, С-300 по місту Богодухів в Харківській області. Попередньо відомо, що ніхто внаслідок удару не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Ворог знову завдає ударів по мирних жителях Харківщини. Сьогодні дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у місті Богодухів. На місці працюють екстрені служби", - пише Синєгубов.
Голова Харківської ОВА додав, що наразі уточнюється інформація щодо масштабів руйнувань. Також він зауважив, що росіяни можуть вдатись до повторних ударів й закликав цивільних не ігнорувати сигнали тривоги.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни можуть завдати по Україні точкові ракетні удари, однак наразі ворог більше використовує авіацію для атак.
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