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Россияне нанесли 150 ударов по Двуречной под Купянском за сутки

Фото: РФ нанесла 150 ударов по Двуречной под Купянском за сутки (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 150 ударов по Двуречной Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, за прошедшие сутки враг продолжал обстреливать мирных людей и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов области. В частности, в течение суток под ударами оккупантов были Богодухов, Волчанск, Двуречная, Стрелеча, Ветеренарное и другие города и села.

"В течение дня враг массированно обстреливал из минометов, артиллерии и танков пгт Двуречная Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150 ударов", - рассказал он.

Также, по его словам, в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района поврежден объект гражданской промышленности и хозяйственные постройки.

Напомним, российские оккупанты запустили две ракеты, вероятно, С-300 по городу Богодухов в Харьковской области. Предварительно было известно, что никто в результате удара не пострадал.

Позже оказалось, что в результате атаки на город ранения получил местный житель.

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